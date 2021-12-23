Збив людей і протягнув зупинкою. У Дніпрі сталася моторошна аварія (відео)

У Дніпрі на житловому масиві Тополя автомобіль Subaru врізався в BMW і збив кілька чоловік, що переходили дорогу на "зелений" сигнал світлофора. Це сталося на вулиці Панікахи.
Відео з моменту аварії потрапило на камеру Ситуаційного центру Дніпра, пише Gorod.dp.ua.
BMW виїжджав зі стоянки торгового центру та зупинився, щоб пропустити пішоходів, що йдуть через дорогу на "зелене" світло. У цей момент із боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого не зміг загальмувати та врізався у BMW.
Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він буквально підім'яв під себе і кілька метрів протягнув зупинкою.
На місце події одразу прибули швидка поліція. Про стан постраждалих наразі невідомо.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Читайте також
- У Кривому Розі сталося ДТП з легковим авто та маршруткою, в якій перебували пасажири. Внаслідок цього постраждали двоє військових.
- У Києві тепловоз протаранив легковик, в якій була дитина. На щастя, без загиблих.