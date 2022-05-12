СБУ запобігла теракту в центрі Запоріжжя

СБУ запобігла теракту / Колаж "Сьогодні"

СБУ запобігла теракту у Запоріжжі та затримала його виконавця, яким виявився 56-річний житель Дніпра. Чоловік хотів посіяти хаос та паніку. Для цього він спланував злочин у місці масового скупчення людей у центрі міста. СБУ затримала правопорушника та знешкодила вибухівку.

Про це повідомляє СБУ.

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Вибухівку чоловік зробив сам і сховав її під милицю. Також у вибухівці були цвяхи та болти для посилення ефекту ураження.

Порушник намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув до Запоріжжя з західного регіону.

"СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у "підпільному" помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину", – йдеться у повідомленні.

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