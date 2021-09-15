СБУ затримала організатора "референдуму" в Луганській області

Чоловікові повідомили про підозру. Фото: СБУ

Під час спецоперації співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі Луганської області. Чоловік контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово окупованого Луганська.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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СБУ викриває диверсантів

Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Всього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

Раніше ми повідомляли, що агент спецслужб РФ готував теракт в Маріуполі.

Також нагадаємо, на початку лютого СБУ викрила велику мережу агентів ФСБ.