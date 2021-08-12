СБУ затримали агента Росії з секретними даними (відео)

Силовики затримали агента РФ в квартирі. Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Як розповіли в пресслужбі СБУ, громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

За цю "роботу" він отримував грошову винагороду.

Чим займався агент РФ

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

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Що йому інкримінують

Наразі зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за статтею "участь у діяльності терористичної організації". За рішенням суду він узятий під варту.

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Вирішується питання про оголошення підозри за статтею "шпигунство".

СБУ продовжує викривати диверсантів. Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Всього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих виробництв 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

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Раніше ми повідомляли, що агент спецслужб РФ готував теракт в Маріуполі.

Також нагадаємо, на початку лютого СБУ викрила велику мережу агентів ФСБ.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: