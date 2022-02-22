Щастя вже кілька годин під обстрілами. Люди ховаються в укриттях та готуються до евакуації

Масштабні обстріли Щастя продовжуються в ці хвилини / Колаж "Сьогодні"
Біля міста Щастя Луганської області зараз відбувається обстріл. Він не вщухає вже кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив голова місцевої адміністрації Сергій Гайдай.
Наразі люди перебувають у підвалах через обстріл.
"Біля Щастя зараз відбувається обстріл. Він не вщухає кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію. Ми вже знаємо, куди вести людей", – каже Сергій Гайдай.
Голова місцевої адміністрації каже, що обстріл триває з метою, щоб люди не могли залишатися у своїх будинках.
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.