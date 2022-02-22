Щастя вже кілька годин під обстрілами. Люди ховаються в укриттях та готуються до евакуації

Масштабні обстріли Щастя продовжуються в ці хвилини / Колаж "Сьогодні"

Біля міста Щастя Луганської області зараз відбувається обстріл. Він не вщухає вже кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив голова місцевої адміністрації Сергій Гайдай.

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Наразі люди перебувають у підвалах через обстріл.

"Біля Щастя зараз відбувається обстріл. Він не вщухає кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію. Ми вже знаємо, куди вести людей", – каже Сергій Гайдай.

Голова місцевої адміністрації каже, що обстріл триває з метою, щоб люди не могли залишатися у своїх будинках.

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