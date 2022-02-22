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Щастя вже кілька годин під обстрілами. Люди ховаються в укриттях та готуються до евакуації

Валентина Шаповал
22 лютого, 13:45
Голова місцевої адміністрації каже, що обстріл продовжується для того, щоб люди не могли залишатися у своїх будинках

Масштабні обстріли Щастя продовжуються в ці хвилини / Колаж "Сьогодні"

Біля міста Щастя Луганської області зараз відбувається обстріл. Він не вщухає вже кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив голова місцевої адміністрації Сергій Гайдай.

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Наразі люди перебувають у підвалах через обстріл.

"Біля Щастя зараз відбувається обстріл. Він не вщухає кілька годин. Якщо постріли не вщухнуть до кінця дня, вирішуватиметься питання про евакуацію. Ми вже знаємо, куди вести людей", – каже Сергій Гайдай.

Голова місцевої адміністрації каже, що обстріл триває з метою, щоб люди не могли залишатися у своїх будинках.

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

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Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
  • Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

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