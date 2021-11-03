Щасливої дороги. Маршрутник "відшив" патрульних, які хотіли перевірити COVID-сертифікати (відео)

Патрульні не змогли потрапити всередину транспортного засобу/Колаж: Сьогодні

На Рівненщині водій мікроавтобуса Дубно – Луцьк відмовився впустити в транспортний засіб патрульних поліцейських, які мали перевірити COVID-документи у пасажирів.

Відповідне відео з'явилося у місцевому пабліку в Instgaram.

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Суперечка водія та поліцейських

На відео можна побачити, як водій зухвало спілкується із правоохоронцями, заявляючи про незаконність подібних перевірок. Коли поліцейські попросили пустити їх в салон, то водій наказав пасажирам зачинити обидві двері зсередини.

Що сказали пасажири?

Пасажири транспортного засобу сказали, що готові були надати документи, але водій заявив, що такі перевірки незаконні.

"Мені по барабану. Я вам не дозволяю заходити в автобус, я не хочу виходити", — заявив водій патрульним.

Дії поліцейських

Правоохоронці вирішили, що надалі просити водія відчинити двері автобуса немає сенсу. Вони побажали йому щасливої дороги і пішли геть.

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Фальшиві COVID-сертифікати

У Вінниці поліція викрила банду, яка торгувала підробленими документами про вакцинацію. На чолі схеми стояв місцевий підприємець. Фіктивні сертифікати про вакцинацію видавали із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров'я.

Рекламу поширювали у закритих групах популярних месенджерів, де було близько трьох тисяч людей. У злочинній діяльності йому допомагали медичні працівники, яким він надавав клієнтів.

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Один документ про вакцинацію коштував 250 євро. Внаслідок цього вакциновані громадяни отримували електронні COVID-сертифікати, які відображалися у додатку "Дія".

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