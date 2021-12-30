Зробив 18 COVID-щеплень. В Україні чоловік вирішив встановити рекорд з вакцинації

У Харкові чоловік зробив понад 10 щеплень від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Харкова зробив 18 щеплень від коронавірусу. У такий спосіб він хоче встановити рекорд з вакцинації від COVID-19.

Про це говориться у сюжеті програми "Секретні матеріали".

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18 щеплень – таке можливо?

Як стало відомо, зробити щеплення чоловікові допомагає лікар, який нібито пообіцяв йому подарувати путівку за 20 вакцинацій. До того ж система Helsi підтверджує, що цей пацієнт зробив більше 18 уколів від коронавірусу.

На цьому чоловік не планує зупинятися і хоче встановити рекорд – 25 щеплень.

Сам харків'янин зазначає, що йому все одно на побічні ефекти, оскільки він не проти залишитися на тиждень у лікарні з безкоштовним харчуванням.

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Що кажуть лікарі?

Лікарка Людмила Смоліна розповіла, що чоловік може мати психічні порушення, оскільки здорова людина ні за що не погодиться шкодити своєму здоров'ю.

Варто зазначити, що не всі медзаклади погоджуються колоти вакцину харків'янину. Наприклад, у Мукачеві йому відмовили.

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Чоловік, котрий вакцинувався 18 дозами вакцини. Скриншот

Скільки освітян повністю вакциновано від COVID-19?

Станом на 30 грудня в Україні 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу. Двома дозами вакциновано вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч людей. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Всеукраїнська вакцинальна кампанія продовжується.