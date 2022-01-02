Зробив зауваження через петарди. У Херсоні троє хлопців побили депутата (фото)

У Херсоні у бійці постраждав політик / Фото: Колаж: Сьогодні
У Херсоні 1 січня побили депутата міськради від партії "Європейська солідарність" Ігоря Осауленка. Це сталося на вулиці Академіка Тарле.
Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Глухов в Facebook.
На чоловіка напали після того, як він зробив зауваження хлопцям, які кидали людям під ноги петарди.
"Фракція "Європейської солідарності" в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу депутата Ігоря Осауленко, який сьогодні декілька годин тому був побитий трьома невідомими молодими людьми в м. Херсоні на вул. А. Тарле за зауваження щодо кидання під ноги петард", – написав він.
Політик наголосив, що фракція вимагає, щоб поліція терміново вжила заходів і розслідувала напад.
Хто такий Ігор Осауленко
- Постраждалий – депутат міськради від партії "Європейська солідарність".
- Також Ігор Осауленко є волонтером, засновником та керівником волонтерської громадської організації "Херсонська Чайка".
- Він військовий лікар, учасник бойових дій на сході України.