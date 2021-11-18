Сім'я просила допомоги, але ніхто не відгукнувся. Як мати покинула 9 дітей у Кривому Розі

У Кривому Розі мати покинула своїх дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі Дніпропетровської області жінка залишила своїх 9 дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Бабуся онуків пояснила вчинок сім'ї.

Про це повідомляє видання "Свої".

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Молодшій дівчинці лише три роки, а старшому з дітей – 17 років.

Важке матеріальне становище

Мати дев'ятьох дітей взяла в кредит будинок. Кредит вона виплачує самотужки досі.

Крім того, батько дітей не приходить на судові засідання щодо шлюборозлучного процесу, який триває з вересня. Можливо, щоб не платити аліменти.

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Що підштовхнуло матір залишити своїх дітей

Бабуся дев'ятьох онуків працює на ринку продавцем. Її також цікавить питання про те, чому, коли сім'я неодноразово просила допомоги у служби у справах дітей, а також зверталася до спеціалізованих установ з проханням дати притулок малюкам на час бюрократичної тяганини з розлученням та аліментами, ніхто не відгукнувся.

"Коли я брала кредит у сто тисяч... Коли я в 59 років не можу влаштуватися нікуди на роботу – ніхто не приїжджав і не знімав. Зауважте, вона (мати) їх не стала морити голодом, не відправила красти, не покинула, вона їх привезла попросити допомоги. Тепер і її (мати), і її дітей, з усіх боків шпигають журналісти. Я вас прошу, не допустіть жодних зйомок дітей, жодних інтерв'ю", – звернулась у телефонній розмові бабуся до директора центру реабілітації Олени Колос.

Де зараз діти

Діти перебувають у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Адміністрація цієї установи підтверджує, що діти чисті, доглянуті та здорові. Проте маму до них, на відміну від комунальних журналістів, раніше не пустили.

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Що було раніше

У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка залишила своїх 9 дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. За словами горе-матері, на такий крок її підштовхнули життєві обставини.

Жінка заявила, що дітей покинула через те, що не має можливості нагодувати дітей і вона не може оформити жодних виплат — малозабезпечених чи аліментів.

Крім того, горе-мати поскаржилася, що звернулася до служби у справах дітей селища Широке, куди вона переїхала з Кривого Рогу, щоб оформити виплати, але там вимагали пакет документів, зокрема довідки про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно не розлучилася. В результаті через ненадані папери допомогу жінці на дітей не оформили.

Жінка також вимагала, щоб дітей забрали до притулку, але їй повідомили, що місць там немає, єдине можуть взяти, якщо вона напише від них відмову.

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