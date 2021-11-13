Шокуюча знахідка: у центрі Шостки виявили триметрового пітона (фото)

Місцеві викликали на допомогу поліцію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Шостці (Сумська область) місцеві жителі виявили на вулиці величезного пітона. Перевірку проводила поліція.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Жінка побачила біля сміттєвих баків у центрі міста велику змію та повідомила поліцію. Патрульні, що прибули на виклик, зрозуміли, що вона вже мертва.

"Сама ж заявниця розповідає – перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських", – йдеться у повідомленні.

/ Фото: Нацполиция

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Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри.

Зараз шукають власників плазуна та з'ясовують як він опинився на вулиці.

Триметровий пітон виліз із посилки

Цього року був схожий випадок, але тоді люди знайшли живого пітона.

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Триметровий пітон виліз із посилки у поштовому відділенні Бангкока та викликав паніку серед працівників, які сортували листи для доставки. Один із листоноші викликав команду порятунку тварин, оскільки зрозумів, що сам не впорається зі змією.

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