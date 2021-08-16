Шпигував на користь Росії. У Херсонській області затримали пенсіонера ЗС СРСР

Агенту РФ повідомили про підозру. / Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України заарештували в Херсонській області місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР, який діяв в якості агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ).

Як повідомляється на сайті спецслужби, зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора "з ідеологічних міркувань".

За завданням російських кураторів він:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифіковував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані в ході виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав по прихованим каналах зв'язку.

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В ході обшуків за місцем проживання підозрюваного силовики вилучили засоби зв'язку, що використовуються для контактів з кураторами, листування з інструкціями, а також зброю з патронами і вибухівку.

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Пенсіонеру повідомили про підозру за статтею "державна зрада" і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ведеться слідство.

СБУ продовжує викривати диверсантів

Статистика за минулий рік:

Протягом 2020 року контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб, трьох з яких – при спробі здійснення диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури.

Всього у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Серед цих проваджень 76 стосуються державної зради, 50 – терористичної і диверсійної діяльності, 9 – посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, 4 – шпигунства.

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