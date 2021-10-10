Сиділа з другом і пила алкоголь: в Дніпрі 12-річна дівчина випала з 7-го поверху

У Дніпрі дівчинка випала з багатоповерхівки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на вулиці Шевченка дівчинка-підліток випала з вікна багатоповерхівки. У Дніпровську обласну клінічну лікарню її доставили з множинними травмами.

Про це повідомляє "Дніпро Час".

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За попередньою інформацією, вона сиділа на підвіконні зі своїм 13-річним другом і пила алкоголь, після чого самостійно стрибнула вниз.

Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також удари черевної порожнини і грудної клітини.

8-річний хлопчик зірвався з 21-го поверху

У Києві з багатоповерхівки випав хлопчик. Від отриманих травм він помер на місці. Йому було 8 років.

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Поліція отримала інформацію про те, що дитина випала з квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. 8-річний хлопчик проживав з батьками і випав з балкона на 21-му поверсі.

Кваліфікація справи ще не встановлена.

Не перший випадок

За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Тільки за три місяці 2021-го зафіксували вже 101 такий випадок. В останні роки зберігається високий рівень психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх.

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