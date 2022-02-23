Сидять без їжі, води та теплого одягу. Як РФ знущається з породілей у "ДНР"

Окупанти знущаються з породілей на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні
РФ у так званій "ДНР" знущається з породілей – жінок з немовлятами виписують на другий день після пологів для примусової евакуації до Росії. Молоді мами з дітьми по кілька днів сидять у холодних автобусах без їжі та сну.
Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, посилаючись на правозахисні організації.
Омбудсмен розповіла, що породіллям не дають час відновити здоров'я після пологів.
"Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в автобусах, які не обігріваються, тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу", – сказала вона.
Денісова наголосила, що такі дії окупантів загрожують життю та здоров'ю жінок та немовлят. Росія порушує право громадян життя, свободу і особисту недоторканність.
Омбудсмен закликала світову спільноту відреагувати на незаконне вивезення породілей у РФ.
Що відомо про евакуацію?
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- Проте того ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, нібито у Кремлі нічого не знають про евакуацію з Донбасу і про те, що зараз там відбувається.
- Після цього у Донецьку біля банкоматів утворилися великі черги. З самого ранку місцеві жителі кинулися знімати свої заощадження. Люди не хочуть залишитися без засобів для існування.
- Ми дізналися, як на окупованих територіях оголошують про евакуацію. У Кіровському районі окупованого Донецька бойовики їздять пожежною машиною, а з гучномовців звучать оголошення.
- Жителям Донбасу, яких евакуювали до Росії, ніяк не можуть надати житло та нормальні умови для проживання. Людям доводиться стояти у довгих чергах, але потім їм кажуть, що місць немає.