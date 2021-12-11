Скандал на блокпосту у Краматорську: заступник голови МВС готує рапорт

Гогілашвілі вибачився за сварку на блокпосту / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник Міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, який посварився з правоохоронцями на блокпосту у Краматорську Донецької області, вибачився за свою поведінку.

Про це Гогілашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

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Вибачення чиновника вийшло досить коротким – лише на п'ять рядків. Гогілашвілі не пояснив деталі конфлікту, але вибачився за свою "надмірну емоційність". Також зазначимо, що заступник міністра приховав коментарі до цієї публікації.

Заступник голови МВС стверджує, що підтримує рішення голови МВС Дениса Монастирського розпочати дисциплінарне провадження стосовно скандалу і вже готує рапорт на ім'я міністра.

"Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", – написав Гогілашвілі.

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Гогілашвілі вибачився за скандал. Скріншот

Що за скандал?

11 грудня у Мережі показали відео, як Олександра Гогілашвілі не пропустили через блокпост правоохоронці, а вимагали зупинитися та надати документи. Коли один поліцейський проговорився, що просто не впізнали заступника голови МВС, почався скандал.

Гогілашвілі запитав, чи копи приходять до відділу поліції і чи висять там його фото.

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"Єдиний заступник міністра ось із таким єб*лом, як у мене, він один всього. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємним не буде", – заявив Гогілашвілі.