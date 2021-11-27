Скандал у Вінниці. Чому хочуть знести новобудову, яку люди вклали свої гроші? (відео)

За документами тут має бути приватний двоповерховий будинок. Колаж "Сьогодні"

І без грошей та без квартир залишились десятки сімей у Вінниці. Багатоповерхівку, у будівництво якої вони вклали кілька сотень мільйонів гривень, і вже готові були робити ремонт, прокуратура вимагає знести. Чому так сталося? І як не залишитися ні з чим, купуючи омріяні квадратні метри – розповість Олексій Керман.

Подробиці

Елітне житло на березі Південного Бугу. Поруч парк, зручна транспортна розв'язка та вся відповідна інфраструктура. Здається, облаштовуйся і живи, але не можна. Виявилося, зводити тут багатоповерхівку не мали права. Навіть думки про це не мала Леся Слічук. Спокусилася на солодку рекламу забудовника. Вже в минулому мала оселитися в такому ж затишному двоповерховому будинку. Віддала свої кровно зароблені – 700 тисяч гривень – на квартиру у ньому.

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"У документах все було добре. Ми подивилися, що міська рада з ними договір уклала. Я так розумію, якщо з міською радою це все, отже, всі дозволи, все є", – каже Леся Сличук.

Повірили у це близько 90 сімей. Заселитися мали минулого року, але зведення припинилося. Забудовник запевняв, через карантин та нестачу матеріалів. Але справжню причину люди таки впізнали лише.

"Потрапило нам на руки рішення суду про те, що є заборона на будівництво. Коли ми дізналися, почали дивитися за номером справи інші судові рішення, дізналися, що їх уже близько двох десятків і останнє на той момент було, що є ініціатива про знесення будинку ", – каже Євген Тюленьєв.

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За документами тут має бути приватний двоповерховий будинок. Але забудовнику цього мало. І замість двох тут виросли 4 поверхи.

"Там мала бути забудова, садибна забудова", – сказав начальник управління представництва інтересів держави в суді Вінницької обласної прокуратури Віталій Ольхови й.

Тож прокурори звернулися до суду. Вимагають знесення новобудови. Розлючені люди кинулися до офісу власника будівлі.

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Люди викуповують земельні ділянки та будують на них будинки, надалі вони приймають їх в експлуатацію як одиницю, але продають уже іншим споживачам, покупцям, не квартиру, окреме житло, а продають частку цілого житлового будинку. Як не позбутися грошей та квадратних метрів, розповідає ріелтер Олена Маргашвілі.

"Якщо відділ продажів не дає вам документи, каже, що це комерційна таємниця, якщо у них чогось немає, тоді потрібно задуматися, чи готові ви ризикувати своїми грошима. Тому що по суті вкладення грошей на початок будівництва – це інвестиція, ризикована інвестиція", – каже Маргашвілі.

Перше слухання про знесення будинку відбудеться за кілька тижнів. Люди його оскаржуватимуть. Двоповерхова будівля, яку побачила в рекламі Леся Сличук – уже три роки стоїть порожнечею. До неї навіть газ не проклали.

Нагадаємо, минулого року департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав дозвіл на будівництво на вул. Вербова, 21, 23. Проте директор ТОВ "Книжковий ринок" Віталій Правдивий заявляв, що забудовуватимуть речовий ринок, але не книжковий .

Раніше в Києві спалахнув скандал через плани забудови території паркування поряд зі станцією метро "Палац Україна" та головним концертним залом країни – Національним палацом "Україна", що на вулиці Великій Васильківській.

Крім того, ми писали, що у Львові знесли незаконну багатоповерхівку.