Чутно вибухи: у Харкові за ніч не змогли загасити пожежу у танковому училищі (відео)

Ворог продовжує обстрілювати місто / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Внаслідок влучення в танкове училище, там уже тривалий час не можуть ліквідувати пожежу.
Про це повідомляє Суспільне Харків в Telegram.
"У танковому училищі, яке напередодні вночі зазнало авіаударів, дев'ять годин триває пожежа, чути вибухи", – йдеться у повідомленні.
А так виглядає ранковий Харків після тяжкої ночі під масивними обстрілами путінських окупантів. Відео поділяються на соцмережах очевидці.
Ситуація у Харкові
У Харкові минула доба, 1 березня, була дуже складною. Російські окупанти постійно завдавали ударів по інфраструктурі міста:
- Вранці у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральної площі міста. Там базувався волонтерський пункт. Люди повідомляють про те, що в будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд потрапив прямо до житлового будинку на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Біля 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.