Четверо загиблих і несправні гальма: всі подробиці ДТП з фурою у Львівській області (оновлюється)

Наслідки аварії в Рудках. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні на вулиці Самбірській у місті Рудки (Львівська область) сталося жахливе ДТП. Тягач "Рено" не впорався з керуванням, в результаті чого загинули чотири людини. Сайт "Сьогодні" дізнався подробиці події.

На цей момент відомо, що водій вантажівки і дві жінки загинули на місці НП. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена в лікарню. Однак, незважаючи на зусилля медиків, постраждала померла.

Перевищив водій швидкість

Сайт "Сьогодні" поцікавився у спікера поліції Львівської області Світлани Добровольської, через що сталося ДТП.

"Перевищив водій тягача швидкість або була інша причина – поліція з'ясовує це", – відповіла Добровольська.

Магазин сильно постраждав. Фото: Нацполіція Львівщині / Facebook

Відмовили гальма

Як розповів сайту "Сьогодні" заступник міського голови з гуманітарних питань міста Рудки Роман Биндас, швидше за все у водія відмовили гальма і тому він не впорався з керуванням.

"Наскільки мені відомо, у вантажівці відмовили гальма. Коли водій це зрозумів, то почав щосили сигналити, сповіщаючи інші машини, відганяючи їх таким чином від себе. Про все це мені повідомив наш дільничний. Істину встановить експертиза", – розповів Роман Биндас.

Фура в смятку. Фото: Нацполіція Львівської області / Facebook

Що відомо про загиблих

Всього зараз відомо про чотирьох загиблих. Крім водія і дівчатка-пішохода загинули ще дві жінки.

"За попередньою інформацією вони були на вулиці, але чи були пішоходами або покупцями магазину – на це питання відповісти поки складно. Встановлюємо. Жінки загинули на місці, дівчинка померла в лікарні незважаючи на старання лікарів", – говорить нам речник поліції Добровольська.

Медики працювали на місці НП. Фото: Нацполіція Львівської області / Facebook

Як пізніше стало відомо, в аварії постраждала ще одна молода дівчина.

"Мені стало відомо, що крім загиблих людей є і одна травмована дівчина, студентка коледжу. Наскільки відомо, їй відірвало ногу. Дівчинці, яка померла в лікарні, було близько 10-11 років. Під час аварії кабіну машини відкинуло метрів на 10, такий сили був удар. Зараз з'ясовується, чи не постраждав хто-небудь ще. Не виключено, що під уламками можуть бути ще люди", – сказала нам секретар мерії міста Рудки Світлана Вінницька.

Відео моменту ДТП

На відео, яке опублікувала поліція, видно, що тягач мчить по вулиці на великій швидкості, ледь не зачепив мікроавтобус і врізався в магазин на повороті.

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