Смертельна сварка: у Дніпрі хлопець штовхнув дівчину з балкону

Потерпіла впала з висоти і розбилася на смерть / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі чоловік під час сварки штовхнув 20-річну дівчину з балкона квартири. Вона померла на місці.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Деталі

У поліцію повідомили, що біля одного із будинків у Соборному районі виявлено тіло дівчини. Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік штовхнув потерпілу з балкона квартири. Від отриманих травм вона померла.

Покарання для чоловіка

Поліцейські затримали зловмисника. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У Запоріжжі обвалився балкон, на якому був чоловік

На території будівлі, що не експлуатується, з 4-го поверху обвалився балкон, де перебував чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.

Рятувальники дістали його та передали лікарям. На жаль, від травм він помер у кареті швидкої допомоги.

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