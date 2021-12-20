Смертельна ДТП на Чернігівщині: депутату обрали запобіжний захід

Аварія сталася 19 грудня / Колаж "Сьогодні"

Депутату міської ради Віктору Міщуку, який збив велосипедистау Бахмачі Чернігівської області, обрали запобіжний захід.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Деталі

Бахмацький районний суд відправив депутата під варту на 60 діб без права внесення застави. Таким чином суд задовільним клопотання прокуратури.

На суді підозрюваний підтвердив, що збив людину. Натомість він запевняв, що керував автомобілем тверезим, а після зіткнення з велосипедистом нічого не пам'ятає.

Що сталося?

У Бахмачі Чернігівської області депутат міської ради збив велосипедистаі намагався втекти з місця події.

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"18 грудня на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП. Водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, проте не впорався з керуванням та з'їхав у кювет", – йдеться у повідомленні поліції.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Що відомо про депутата?

В ЗМІ назвали ім'я водія, який збив велосипедиста. Ним виявився 54-річний Віктор Міщук, депутат міської ради Бахмача від фракції "Рідний дім". Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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