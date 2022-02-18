Смертельна ДТП: слідчі вручили підозри батькам Миколи Харківського

Батькам Харківського загрожує покарання / Фото: Колаж: Сьогодні
Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, якого судитимуть за скоєння смертельної ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили про підозру за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною (ст. 166 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури області.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній хлопець вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень", – йдеться у повідомленні.
Cанкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від двох до п'яти років або позбавлення волі на той же термін.
Що було?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материт поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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