Смертельна ДТП у Харкові. 16-річний мажор визнав провину

ДТП сталася наприкінці жовтня / Колаж "Сьогодні"

Обвинувачений 16-річний Микола Харківський, якого звинувачують у смертельній ДТПу Харкові, дав свідчення.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат постраждалих Маси Найєм .

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"Сьогодні під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні злочину. Крім того, у справі вже є підтвердження, що за кермом автомобіля був саме Микола Харківський", – сказано у повідомленні.

Юристи зазначили, що досудове розслідування продовжується, а визнання вини на цьому етапі може бути стратегією захисту.

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