Смертельна ДТП у Харкові: що відомо про неповнолітнього винуватця аварії

Автомобіль Миколі придбали батьки/Колаж: Сьогодні
У вівторок, 26 жовтня, близько дев'ятої години вечора, у Харкові сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Infinity вилетів на перехрестя на великій швидкості та врізався у Chevrolet. Внаслідок аварії загинув водій Chevrolet, а водія Infinity та двох його пасажирів госпіталізували з травмами.
Що відомо про водія Infinity?
Ним виявився 16-річний підліток — мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.
Інцидент у магазині
У 2019 році хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали одне одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, то підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця. На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство із використанням зброї). Правоохоронці не називали прізвища хлопця, проте було відомо, що його звуть Микола
Конфлікт із правоохоронцями
На сторінці в Instagram у підлітка можна було побачити багато відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному з відео хлопець обматюкав поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.
Реакція на смертельну ДТП
Харківський Telegram-канал опублікував скриншоти від підписниці, яка каже, що переписувалася з Миколою. Хлопець вихваляється, що "проїжджав" таких, як вона "неодноразово".
"Краще мати багато грошей та спокійно гуляти", — написав хлопець дівчині.
Жахлива ДТП у Херсонській області
У Херсонській області позашляховик на великій швидкості влетів у дерево. Загинули чотири особи, зокрема 15-річний водій та троє молодих пасажирів.
Серед загиблих – двоє дітей 2006 року народження. Ще двох 17-річних госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня важкості.
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