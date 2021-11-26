Смертельна ДТП у Харкові. Водій фури зі щебенем був п'яний – нові подробиці

У ДТП у Харкові загинули троє осіб / Фото: Колаж: Сьогодні
Водій вантажівки MAN, якого звинувачують у ДТП із трьома загиблими у Харкові, справді був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли у поліції.
"Водій дійсно був п'яний. Чи притягувався раніше за порушення правил дорожнього руху – такої інформації поки що у нас немає", – повідомила речник поліції Харківської області Олена Баранник.
Водієві вантажівки скоро повідомлять про підозру, зараз він затриманий. Прокуратура проситиме помістити його під варту.
У якому стані постраждалі?
Як повідомляє "Суспільне", стан травмованих у ДТП стабільний. Загалом постраждали п'ятеро осіб, але до лікарні потрапили четверо. Двоє з них отримали забої і після огляду поїхали додому, ще двоє осіб поки що залишаються в лікарні.
Постраждала жінка перебуває у відділенні нейрохірургії. Водій вантажівки – з раною в області ліктьового суглоба, зараз під охороною поліції.
Що говорять про водія фури?
У пресслужбі таксі "30-40" "Суспільному" зазначили, що загиблий водій працював у таксі два роки і жодних нарікань до нього не було. Перед виїздом у день трагедії він пройшов медогляд та техогляд машини.
Як покарають винуватця ДТП?
Правоохоронці розслідують аварію за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення ПДР, що спричинило загибель кількох людей. Максимальна санкція статті – до 10 років позбавлення волі.
Головний підозрюваний зараз – водій вантажівки MAN, який, за даними слідства, їхав на червоний сигнал світлофора. Йому вже готують підозру.
Коротко про ДТП
- У Харкові ввечері 25 листопада на окружній дорозі зіткнулися три легкових автомобілі та дві вантажівки. На одну з машин перекинулася вантажівка із щебенем – авто повністю засипало.
- Внаслідок ДТП загинуло троє осіб- 49-річний водій таксі, 49-річна жінка та трирічна дівчинка. За інформацією медиків, смерть настала внаслідок задушення. Тобто люди задихнулися під щебенем. Ще двох постраждалих госпіталізували медики.
- Також Харківська обласна прокуратура опублікувала відео із моментом ДТП.