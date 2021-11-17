Смертельний наїзд на Рівненщині: двоє осіб загинули на зебрі (відео)

Усі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановить поліція/Колаж: Сьогодні

У Рівненській області, де нещодавно 12-річного підлітка вдарило струмом, автомобіль на смерть збив двох людей. Інцидент стався, коли пішоходи переходили дорогу по "зебрі".

Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

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Деталі ДТП

Смертельна ДТП сталася неподалік села Тихе Рівненської області. Наїзд стався 16 листопада близько о 19 годині.

Загинули чоловік та жінка

За даними поліції, водій автомобіля "Renault Megane" та кермувальник зустрічного транспортного засобу "Chevrolet" допустили наїзд на жінку та чоловіка, які попередньо перетинали дорогу по "зебрі".

Від отриманих травм пішоходи загинули на місці.

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Чоловік та жінка загинули на місці автопригоди/Відео: Instagram/rivne_1283

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