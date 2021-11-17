Смертельний наїзд на Рівненщині: двоє осіб загинули на зебрі (відео)

Усі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановить поліція/Колаж: Сьогодні
У Рівненській області, де нещодавно 12-річного підлітка вдарило струмом, автомобіль на смерть збив двох людей. Інцидент стався, коли пішоходи переходили дорогу по "зебрі".
Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.
Деталі ДТП
Смертельна ДТП сталася неподалік села Тихе Рівненської області. Наїзд стався 16 листопада близько о 19 годині.
Загинули чоловік та жінка
За даними поліції, водій автомобіля "Renault Megane" та кермувальник зустрічного транспортного засобу "Chevrolet" допустили наїзд на жінку та чоловіка, які попередньо перетинали дорогу по "зебрі".
Від отриманих травм пішоходи загинули на місці.
Нещодавня ДТП з мажором у Харкові
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
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- З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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