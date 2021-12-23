Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: орендаторці обрали запобіжний захід

У Вінницькій області обрали запобіжний захід орендарю. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 23 грудня, у Вінницькій області обрали запобіжний захід орендаторці, база відпочинку якої загорілася і там загинула дівчина. Жінку відправили під домашній арешт без браслета.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Як нам стало відомо, орендаторці бази, що горіла у Вінницькій області, призначили 60 днів домашнього арешту без браслета.
Раніше 46-річну орендаторку готельно-ресторанного комплексу затримали у процесуальному порядку. Слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі.
Що було раніше?
Подія сталася 22 грудня близько 3:00 у селі Садове Літинської територіальної громади. У результаті пожежі, яка виникла в приміщенні готельно-ресторанного комплексу, одна людина загинула, двох осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.
Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 ККУ. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до восьми років позбавлення волі.