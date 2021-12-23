Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею: орендаторці обрали запобіжний захід

У Вінницькій області обрали запобіжний захід орендарю. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 23 грудня, у Вінницькій області обрали запобіжний захід орендаторці, база відпочинку якої загорілася і там загинула дівчина. Жінку відправили під домашній арешт без браслета.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як нам стало відомо, орендаторці бази, що горіла у Вінницькій області, призначили 60 днів домашнього арешту без браслета.

Раніше 46-річну орендаторку готельно-ресторанного комплексу затримали у процесуальному порядку. Слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі.

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Жінці обрали запобіжний захід 23 грудня. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"