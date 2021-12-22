Смертельна пожежа під Вінницею: що відомо про загиблу та постраждалих (відео)

На Вінниччині сталася смертельна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час пожежі на базі відпочинку у Вінницькій області 19-річна дівчина отримала тілесні ушкодження та померла на місці НП. Ще двоє постраждалих госпіталізували до лікарні з травмами.

Про це "Сьогодні" повідомила речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області Анна Олійник.

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Що відомо про людей, які вистрибнули із приміщення?

На жаль, одна дівчина отримала тілесні ушкодження несумісні із життям та померла на місці. Наразі поліцейські дізнаються її дані.

Крім того, травмовані ще двоє осіб – чоловік та жінка – вони перебувають у лікарні. За попередньою інформацією, постраждалі стрибали з 6 поверху на пожежні сходи.

У приміщенні були діти

Також із приміщення евакуювали 54 дитини. Діти перебували на базі на зборах. На щастя, ніхто не постраждав.

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Розпочато кримінальне провадження

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

Відповідна комісія обстежить всі приміщення бази та з'ясує причину пожежі. Збитки рахуватимуть під час процесу розслідування.

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Що сталося?

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 53 дитини.

Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

З вікна будівлі викинулися троє осіб. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Причину НП встановить поліція / Фото: Колаж: Сьогодні

Пожежу досі гасять. Фото: колаж "Сьогодні"

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