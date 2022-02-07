Зім'яло капот і вибило фари. У Дніпрі п'яний водій зніс стовп (відео)

Чоловік на Ford зніс електроопору

У Дніпрі на вулиці Криворізькій п'яний водій Ford не впорався з керуванням та протаранив стовп.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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У автомобіля повністю зім'яло капот і вибило передні фари. Яким дивом водій відбувся лише переляком – просто загадка.

На місці події була бригада "швидкої", але допомога чоловікові не знадобилася, він перебував у свідомості та відбувся легким переляком.

Патрульна поліція встановлює всі обставини.

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Аварії в Україні

В Україні у 2021 році сталося 5019 аварій за участю водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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