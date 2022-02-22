Снаряд потрапив у трансформатор. На Донбасі через обстріл спалахнула пожежа на ТЕС (відео)

У зоні ООС продовжуються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області внаслідок обстрілу ТЕС спалахнув трансформатор. На місце виїхали рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Реклама

"О 12:34 годині у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", – пишуть у повідомленні.

До місця пожежі прямують пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Реклама

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Харчовик – з мінометів калібру 120 мм.

П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.

Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. верстатних автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівка – з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.

Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм.

Досвідчене – з мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.

Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.

Шуми – з мінометів калібру 82 мм.

Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм. Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення. Реклама Є постраждалі та загиблі Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.

12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних закладах.

Шестеро дістали бойові травми.

Раніше ми писали: