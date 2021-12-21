Знову "групи смерті"? У Миколаєві повісилася 13-річна школярка – ми дізналися причину

Інцидент стався 20 грудня / Колаж "Сьогодні"
У Миколаєві у квартирі багатоповерхового житлового будинку знайшли мертвою 13-річну школярку. Дівчинка повісиласяучора, 20 грудня, через внутрішньосімейні переживання.
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Миколаївської області.
Зважилася на самогубство
Школярка була одна вдома.
"Було знайдено мертвою 13-річну дівчинку. Встановлено, що в момент самогубства вона була одна вдома. На такий крок зважилася через внутрішньосімейні переживання", – стверджують у поліції.
Чи замішані тут "групи смерті"?
Правоохоронці додають, що сім'я дитини була благополучною.
"За попередньою інформацією, дівчинка не була учасницею так званих "груп смерті"", – повідомила речник поліції Миколаївської області Інна Парфьонова.
Статистика дитячих суїцидів зростає
В Україні зафіксували 154 випадків підліткових самогубств. Причини та обставини самогубств у кожному разі різні:
- сварки з батьками,
- доведення дітей до самогубства через соцмережі,
- буллінг – знущання та цькування з боку однокласників чи інших учасників освітнього процесу,
- нерозділене кохання,
- розлучення батьків.
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