Знову "гойдалка": чого чекати від погоди у Львові завтра (карта)

Погода у Львові на 28 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 жовтня, у Львові повітря прогріється до 15 градусів, але буде холодний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 15 градусів тепла. Небо вкриється хмарами.

Вночі температура повітря опуститься до 2-4 градусів вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Опадів синоптики не обіцяють.

Прогноз погоди у Львові на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

Реклама

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також