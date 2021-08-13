Зняв білизну і знімав на телефон. У Бердянську вожатий у таборі розбещував 10-річну дівчинку

Юнак чіпав дитину за інтимні місця. Колаж "Сьогодні"

У Бердянську Запорізької області 18-річний вожатий у дитячому оздоровчому центрі розбещував 10-річну дівчинку. Поліцейські вже затримали хлопця.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

За даними правоохоронців, у поліцію звернулася 33-річна мати і заявила, що юнак розбещував її дочку.

У присутності психолога і батьків копи опитали дівчинку. Вона розповіла, зранку 12 серпня вожатий зайшов до кімнати, де спали чотири дівчинки. Він думав, що діти сплять і зняв з дитини білизну. Після цього почав торкатися її статевих органів і фотографувати все на телефон.

Працівника табору вже затримали – це 18-річний житель Києва, студент одного з вузів столиці. Йому скоро повідомлять про підозру в розбещенні. Хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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У 2020 році кожна четверта дитина зіткнувся з сексуальним насильством або експлуатацією

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба розповів "Громадському", що за останній рік 25% дітей в Україні хоча б раз потрапляли в ситуацію сексуального насильства або сексуальної експлуатації. Такі результати показали опитування 4700 дітей віком 6-17 років.

Також він додав, що близько 80% дітей вперше побачили сексуальний контент у віці 7-13 років і майже половина дітей – не розповіли про це.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: