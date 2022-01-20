Збирала 20 років: у Мелітополі жінка померла у власному смітті (відео)

У сміттєвому полоні на власному подвір’ї. Літню жінку буквально відкопували зі сміття, що вона назбирала за двадцять років. Їй знадобилася допомога лікарів, але ті — не могли пробратися до захаращеної хати. Долучилися рятувальники та комунальники. Разом чистили прохід — пів доби! Чим скінчилася ця історія в Мелітополі? Дізнавався кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Як жила жінка?

Картонки, дошки, пляшки та будівельний мотлох. Усім цим до самого даху завалений дім у середмісті Мелітополя. Його 71-річній власниці стало зле й брат викликав швидку. Лікарі не змогли дістатися хворої й звернулися до рятувальників, але й ті зазнали невдачі. Тому викликали комунальників з екскаватором.

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"ДСНС були, але вони не змогли туди пробратися, не змогли знайти людину, тому викликали нас й попросили про допомогу", — каже заступниця директора комунального підприємства "Чистота" Ніна Медвєдєва.

"Нас просили прохід зробити шириною з метр. Ми коли приїхали, то зрозуміли, що там жах. Там не видно було будинку в цій всій купі сміття", — розповідає директор комунального підприємства "Чистота" Володимир Морозовський.

Жінка померла

Жінка була в одній з кімнат будинку. Поки розчистили прохід, вивезли десять вантажівок сміття. Рятувальна операція тривала дванадцять годин. Комунальникам вдалося прокласти хід крізь сміття й дістатися будинку. Але жінка була вже мертвою.

Причину смерті наразі встановлюють експерти. Мотлох почала збирати ще її покійна мати, а жінка цю справу продовжила. Скаржились сусіди на неї постійно. Комунальники час від часу вивозили сміття. Та це не зараджувало ситуації.

Що кажуть люди?

"Хвора людина по смітниках постійно. Тут за другим будинком смітники стояли, звідти все тягне і сюди", — каже житель Мелітополя Олексій.

До пенсії покійна працювала вчителькою, була освіченою та ерудованою.

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"Вона взагалі досить така начитана жінка, з нею нормально спілкуватися, вона розсудлива, так розсудливо міркує, ну але ж таке ось. Ну у кожного напевно свої таргани в голові", — розповідає житель Мелітополя В'ячеслав.

Значну частину сміття комунальники з двору вивезли. Решту брат покійної чіпати заборонив, мовляв, його власність. Незабаром знову почне зносити у двір мотлох, побоюються сусіди.

Занурення в річку зі сміттям

На Закарпатті на річці Боржава утворився справжній пластиковий затор. Щоб привернути увагу до проблеми, екоактивіст Віктор Бучинський занурився на Водохреще у цю водойму.

Під час такого незвичного купання він закликав берегти довкілля і святу воду та не викидати сміття у річки.

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