Збирався до Берліна. В Ізмаїлі чоловік із прапором СРСР прийшов під військкомат

Чоловік погрожував дійти з прапором до Берліна / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ізмаїлі Одеської області чоловік прийшов під військкомат з прапором СРСР. Крім цього, він погрожував "дійти з ним до Берліна".

Про це пише Думська.

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Поліція перервала ходу любителя забороненої символіки.

Ким виявився чоловік

Це 44-річний безробітний місцевий мешканець. Раніше він уже притягувався до адміністративної відповідальності, а також до кримінальної – за придбання, зберігання або перевезення наркотиків без мети збуту.

Яким буде покарання

Прапор у чоловіка вилучили, його опитали та відпустили під особисте зобов'язання.

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"На даний момент вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України — за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів", – повідомили у правоохоронних органах.

Максимальне покарання за цією статтею може бути позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна.

Заборонена символіка в Україні

В Україні заборонені комуністична, нацистська символіка та "георгіївська" стрічка. За порушення статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

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адміністративна відповідальність передбачена за виготовлення та пропаганду "георгіївської" стрічки – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 170 тис. грн.) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення;

передбачена за виготовлення та – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 170 тис. грн.) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення; кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Карається позбавленням волі на строк до 5 років.

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