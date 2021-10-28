Сонця не видно: яку погоду обіцяють синоптики у Харкові (карта)

Температура повітря вночі опуститься / Колаж "Сегодня"

У Харкові похмура погодапротримається практично весь день, а максимальна температура повітря буде 13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Вночі температура впаде до 4 градуса вище нуля. Хмари накриють небо на весь день.

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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