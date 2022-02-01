Створив загрозу: на Вінниччині чоловік 3 роки викидав небезпечні відходи неправильно

Слідчі встановлюють осіб, які причетні до правопорушення / Колаж "Сьогодні"

На Вінниччині керівник підприємства протягом 3 років викидав небезпечні відходи тваринного походження у непристосованому для цього місці. 51-річний чоловік забруднив землю площею 1,3 га.

Про це повідомляє поліція Вінницької області

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Що відомо

Керівнику підприємства вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель речовинами, відходами або іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля) Кримінального кодексу України.

Місце, де утилізували небезпечні відходи тваринного походження. Фото: поліція Вінницької області

3 роки чоловік викидав небезпечні відходи у Вінницькому районі та завдав державі збитків на суму понад 1,2 млн гривень. Також порушник перевищив допустимий рівень небезпечних речовин у ґрунті майже у 8 разів.

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"Такими діями підозрюваний створив небезпеку для навколишнього середовища та мешканців навколишніх населених пунктів", – говорять у поліції.

Місце, де утилізували небезпечні відходи тваринного походження. Фото: поліція Вінницької області

Слідчі встановлюють всі обставини вчиненого правопорушення та причетних до нього осіб.

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Тони хімікатів під Києвом

Порушники у Вишгородському районі серед кількох полівмісцевих жителів викопали спеціальні котловани. З 2016 до 2019 року вони вивозили та скидали глибоко під землю бочки. За пропуск вантажівок із токсичним сміттям депутат отримував гроші.

Експерти провели заміри повітря на вміст шкідливих речовин – там були небезпечні пари сірководню та аміаку.

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