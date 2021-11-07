Рятівниця Дакота. У Черкасах собака за півтори години знайшла зниклу дівчинку

Дитину поліцейському допоміг знайти службовий собака / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліцію зателефонувала мати й повідомила, що її 13-річна дочка пішла з дому і не повернулася. Мати розповіла, що спочатку сама намагалися розшукати дочку, а коли пошуки не дали результату, звернулася по допомогу.

Про це пише пресслужба поліції.

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На пошуки дитини відправили оперативників, ювенальну поліцію, а також інспектора-кінолога поліції Черкаської області Андрія Давиденка зі своєю чотириногою помічницею Дакотою.

Пошуки дівчинки почалися з місця її проживання, де собака одразу взяла слід. У поліції зазначили, що німецька вівчарка вела поліцейського у темряві, покладаючись лише на гострий нюх. Дівчинку знайшли за півтори години.

"Складність була у тому, що ми спочатку не знали, де шукати дитину — місто велике. Собака пройшла за запаховим слідом та вказала на будинок, в якому, як стало відомо пізніше, і перебувала дитина", – розповів Андрій Давиденко.

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З'ясувалося, що дівчина була у подруги, поки рідні та поліція вночі шукали її по всьому місту.

"Неповнолітня пояснила, що через сварку з матір’ю соромилася повертатися додому. З дитиною та її мамою правоохоронці провели профілактичну роботу, щоб надалі не виникало подібних ситуацій. Правоохоронці закликають батьків роз’яснювати дітям, що втеча з дому може мати негативні наслідки", - додали у повідомленні.

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Пса терміново госпіталізували. Йому навіть дали ім'я – Дніпро. Волонтери вже шукають нового, відповідального хазяїна тварині.

Реакція соцмереж

У коментарях вже шукають винних – на думку киян, це могли бути або "нарики", або "бидло", або "біосміття".

Небайдужі дякують рибалкам, які вчасно опинилися на місці та врятували пса. Радять звернутися до поліції.

"Бачити б, хто це зробив, – шкуру живцем здерти. А тим, хто врятував цього собачку, дай вам Бог здоров'я".

Користувачі соцмереж стверджують, що собака породистий – шарпей.

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