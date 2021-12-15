Врятувала страховка: на Житомирщині під час встановлення новорічної ялинки постраждала людина (фото, відео)

У селищній раді вирішують, як терміново замінити новорічне дерево/Фото: Твій Романів, колаж: "Сьогодні"

У Житомирській області в селищі міського типу Романів не змогли встановити новорічну ялинку. Дерево зламалася навпіл під час натягування тросів.

Про це повідомляє місцеве видання "Твій Романів".

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Деталі

Верхівка ялинки впала разом з арбористом — фахівцем з обслуговування та догляду за деревами. На щастя, чоловік був зі страховкою, яка й врятувала йому життя.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в певний момент ялинка зламалася. Я, перебуваючи на висоті орієнтовно метрів 12, впав разом з верхівкою донизу. Врятувала страховка, щоправда, добре подряпав обличчя і отримав забій", — розповів арборист Олександр Вигівський.

Верхівка ялинки зламалася під час натягування тросів/Фото: Твій Романів

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Проблеми з деревом були й до цього

Проблеми з ялинкою почалися ще на етапі її транспортування. Дерево зрізали у селі Булдичів. Воно було в аварійному стані, а його коріння піднімало фундамент адміністративної будівлі. Під час перевезення ялинка зачепила гіллям і порвала інтернет-кабелі, залишивши без інтернету жителів декількох населених пунктів.

Нині у селищній раді вирішують, як терміново замінити новорічне дерево.

Переваги штучної ялинки

Дизайн: ви можете вибрати штучну ялинку будь-якого розміру та кольору.

ви можете вибрати штучну ялинку будь-якого розміру та кольору. Довговічність: якісна штучна ялинка може прослужити 10-15 років за умови правильної експлуатації.

якісна штучна ялинка може прослужити 10-15 років за умови правильної експлуатації. Легкість у догляді та чистота оселі: штучну ялинку можна легко мити, а голки зі штучної ялинки не обсипаються і вам не доведеться робити кожного дня прибирання та чистити килими.

штучну ялинку можна легко мити, а голки зі штучної ялинки не обсипаються і вам не доведеться робити кожного дня прибирання та чистити килими. Збереження природних ресурсів: хвойні дерева ростуть багато років, а потім прикрашають наш будинок всього декілька тижнів. Це є недоцільним використанням природних ресурсів.

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