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Справедливо? 16-річному мажору з Харкова обрали запобіжний захід

Софія Ковнір
28 жовтня, 11:25
Він влаштував смертельну ДТП, внаслідок якої загинула одна особа та ще троє постраждали

16-річному мажору обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова обрали запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському, який влаштував страшну ДТП. Його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.

Про це "Сьогодні" повідомляє з місця події.

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Деталі запобіжного заходу

Запобіжний захід 16-річному мажору обрали в Київському районному суді Харкова. Його заарештували на 60 діб без права на внесення застави.

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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