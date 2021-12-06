США запустять до космосу український супутник: дата

У США супутник готуватимуть до запуску / Колаж "Сьогодні"
З Дніпра до США відправили супутник "Січ-2-30". Там його готуватимуть до запуску.
Про це повідомляє Дніпровська митниця.
Деталі
Супутник виготовлений у Дніпрі у рамках Національної космічної програми України.
Як зазначає Глава Державного космічного агентства України, вже у США буде проведено роботи з підготовки супутника до запуску.
10 січня 2022 його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).
Запуск першого за десять років українського супутника
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів щодо запуску першого за десять років українського космічного супутника. Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити.
"Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", – заявив прем'єр.
Раніше ми писали:
- Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке поділився неймовірним таймлапсом нічної Європи, який зняв під час свого перебування на Міжнародній космічній станції.
- Вперше в історії завоювання космосу Китаєм у відкритий космос вийшла жінка-астронавт. Історичне досягнення скорилося Ван Япін. Члени місії "Шеньчжоу-13" на борту китайської космічної станції "Тяньгун" здійснили вихід у відкритий космос.