США запустять до космосу український супутник: дата

У США супутник готуватимуть до запуску / Колаж "Сьогодні"

З Дніпра до США відправили супутник "Січ-2-30". Там його готуватимуть до запуску.

Про це повідомляє Дніпровська митниця.

Реклама

Деталі

Супутник виготовлений у Дніпрі у рамках Національної космічної програми України.

Як зазначає Глава Державного космічного агентства України, вже у США буде проведено роботи з підготовки супутника до запуску.

10 січня 2022 його планують запустити з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Супутник "Січ-2-30". Фото: Дніпровська митниця.

Реклама

Запуск першого за десять років українського супутника

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів щодо запуску першого за десять років українського космічного супутника. Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити.

"Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", – заявив прем'єр.

Раніше ми писали: