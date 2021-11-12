"Ненавиджу ворога": у мережі сумують за загиблими сьогодні бійцями (фото)

Праворуч - підполковник Прусов Руслан Халілович, ліворуч - майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович / Колаж "Сьогодні"

Стали відомі імена двох військових, які сьогодні, 12 листопада, загинули на Донеччині. Вони обидва підірвалися на вибухівці.

Про це повідомляє 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

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Деталі

Загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.

"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болісна. Командування та особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи сім'ям загиблих", – зазначили у бригаді.

В сети скучают по погибшим сегодня бойцам

В сети люди вспоминают военных и пишут как они по ним скучают.

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Скрин из Facebook. Фото: сайт "Сегодня"

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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