"Ненавиджу ворога": у мережі сумують за загиблими сьогодні бійцями (фото)

Праворуч - підполковник Прусов Руслан Халілович, ліворуч - майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович / Колаж "Сьогодні"
Стали відомі імена двох військових, які сьогодні, 12 листопада, загинули на Донеччині. Вони обидва підірвалися на вибухівці.
Про це повідомляє 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.
Деталі
Загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болісна. Командування та особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи сім'ям загиблих", – зазначили у бригаді.
В сети скучают по погибшим сегодня бойцам
В сети люди вспоминают военных и пишут как они по ним скучают.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄна тимчасово окупованих територіях України.
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