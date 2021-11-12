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"Ненавиджу ворога": у мережі сумують за загиблими сьогодні бійцями (фото)

Валентина Шаповал
12 листопада, 18:14
Чоловіки довгий час служили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва

Праворуч - підполковник Прусов Руслан Халілович, ліворуч - майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович / Колаж "Сьогодні"

Стали відомі імена двох військових, які сьогодні, 12 листопада, загинули на Донеччині. Вони обидва підірвалися на вибухівці.

Про це повідомляє 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

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Деталі

Загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.

"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болісна. Командування та особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи сім'ям загиблих", – зазначили у бригаді.

В сети скучают по погибшим сегодня бойцам

В сети люди вспоминают военных и пишут как они по ним скучают.

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Скрин из Facebook. Фото: сайт "Сегодня"

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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