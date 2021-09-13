Не дожив два тижні до дня народження. Стало відомо ім'я українського бійця, загиблого на Донбасі

Загиблий Денис Герман родом із Запоріжжя. Фото: facebook.com/ovk.zp.ua

На Донбасі 11 вересня загинув розвідник глибинної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону Денис Герман.

Про це повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Facebook.

Що відомо про загиблого

Він народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.

Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права.

29 вересня йому мало виповнитися 32 роки.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що на днях бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці і ледь не рознесли житловий будинок.

Також нагадаємо, бойовики обстріляли з важкого озброєння залізницю неподалік станції Скотувата.