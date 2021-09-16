Стало відомо, в якому стані постраждалі під час вибуху снаряда в Карпатах

Там, де вибухнув снаряд, проходила Лінія Арпада (оборонна лінія). Фото: колаж "Сьогодні"

У Карпатах внаслідок вибуху снаряда часів Першої світової війни під час розпалювання багаття загинули дві людини, ще чотири – сильно постраждали. З'явилися подробиці про їх стан.

Як повідомляє ТСН, це жінки, вони перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги та медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Постраждалі жінки зараз в шоковому стані, у них численні так звані вибухові травми – і опіки, і колото-різані рани. Травмовано різні ділянки тіла. Про загиблих досі відомо небагато – це чоловіки віком 29 і 36 років.

Що відомо про туристів

Група складалася з 12 людей, вони були місцевими – з Коломийського району та мали досвід мандрівок горами. Вони для ночівлі зупинилися на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття та майже 5 годин спокійно грілися біля нього, а потім почали збирати у лісі дрова, хмиз та підкидати у вогонь. І от тоді власне і стався вибух.

Про вибух

Один з потерпілих розповів рятувальникам, що вибухова хвиля була дуже сильна, що їх аж порозкидало, а дехто навіть знепритомнів. Коли прийшли до тями, викликали вже рятувальників та медиків. Своєю чергою рятувальники від місцевих дізналися, що раніше на цій полонині знаходили і гранати, і осколки бойових снарядів часів минулих воєн. Але стверджувати, що у багатті вибухнуло щось саме таке, поки не можна, оскільки це мають встановити експерти, які вже виїхали на місце трагедії.

Що кажуть в поліції

Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада (оборонна лінія). На місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, і уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни.

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За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У справі будуть призначені експертні дослідження, внаслідок яких поліцейські з'ясують всі обставини події.

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Коротко про інцидент:

Вибух стався 15 вересня близько 21:20 поблизу с. Вороненко. Там відпочивала група з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н., вони не постраждали).

Вранці в четвер, 16 вересня, травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.

Зазначається, що для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

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Також нагадаємо, понад сто одиниць набоїв виявили працівники Тернопільського відділу поліції у сумці, знайденої в центрі міста.