Стає холодніше. Яка погода буде завтра у Львові (мапа)

Погода у Львові на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 27 жовтня, у Львові вдень температура повітря підніметьсядо 12 градусів тепла. Буде вже холодніше. Небо у місті залишиться похмурим.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 10 до 12 градусів вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Вночі температура опуститься до 2-4 градусів тепла. Небо буде хмарним вдень та вночі.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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