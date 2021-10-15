Стріляли з мінометів і гранатометів. Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти з початку доби, 15 жовтня, п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них три рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
Де стріляли
- Поблизу Новозванівки вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм і протитанковий ракетний комплекс.
- Неподалік Золотого-4 найманці скоїли обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
- В сторону Новотошківського відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни в Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Для цього завозять на окуповані території додаткове озброєння і боєприпаси.
- На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки. Крім того, поранили двох українських військових.