Суд Полтави відправив у СІЗО дівчину, яка поранила з арбалета двох вчителів

Таїсії Петровій суд виніс запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
8 вересня суд Полтави обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка поранила з арбалета двох вчителів. Дівчину взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.
Про це повідомляє сайт Полтавщина.
У суді дівчина попросила вибачення.
"Суд дійсно заарештував на два місяці дівчину, яка стріляла з арбалета. Їй інкримінують замах на вбивство. Що стосується здоров'я двох викладачів, яких вона поранила, то їхній стан здоров'я задовільний, їх виписали з лікарні", – розповів "Сьогодні" речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.
Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що, нібито у затриманої. правоохоронці вилучили щоденник, де було написано про заплановані вбивства і підпал.
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Своєю чергою наші джерела серед полтавських правоохоронців підтвердили вилучення щоденника.
"Але поки що невідомо, чи її це почерк, чи ні. Швидше за все, буде призначена почеркознавча експертиза", - розповіли нам правоохоронці.
За даними пресслужби Полтавської облпрокуратури, в рамках слідства буде призначено проведення експертизи, яка відповість на питання про психічне здоров'я заарештованої Таїсії.
Що сталося
- Нагадаємо, вранці 6 вересня Таїсія Петрова зайшла у приміщення 11-ї школи з групою дітей, які виходили на вулицю на урок фізкультури, тому працівники її не помітили. Дівчина мала з собою арбалет і кілька десятків болтів (стріл до нього).
- Вона піднялася на другий поверх, заглянула в кілька класів, а потім вистрілила у вчительку української мови та літератури, а також зарубіжної літератури. Стріла потрапила в спину жінки, але та продовжувала вести заняття, щоб не лякати дітей.
- Зупинити Таїсію намагалася заступник директора школи з виховної роботи, вчитель з математики, яка вийшла на шум. Дівчина перезарядили арбалет і вистрілила і в неї. Болт потрапив у руку жінки.
- Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9 класу.
- Обидві постраждалі госпіталізовані в медустанови.
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