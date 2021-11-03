Доба на Донбасі: бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий

На Донбасі знову обстріли / Фото: Сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

По наших позиціях у напрямку Павлополя та Новозванівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки вчинили два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі провели дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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