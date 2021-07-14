Бойовики на Донбасі вбили українського військового, ще сімох поранили

Бойовики різко активізувалися і вдарили по бійцях ЗСУ з кулеметів, мінометів і гранатометів

Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі за останню добу, 13 липня, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один військовий загинув, семеро постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Проти бійців ЗСУ російські найманці застосували гранатомети і великокаліберні кулемети, міномети 82-го і 120-го калібру, артилерію та стрілецьку зброю.

Поблизу яких населених пунктів стріляли:

Південне;

Троїцьке;

Водяне;

Тарамчук;

Павлопіль;

Широкине;

Причепилівка;

Луганське.

В штабі ООС уточнили, що в напрямку Тарамчука бойовики обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовий ЗСУ загинув. Ще п'ятеро військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїнів доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених важкий, у решти – задовільний.

З початку цієї доби, 14 липня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню – поблизу Луганського. Один наш військовий отримав поранення, тепер він у лікарні.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт лише тимчасово зупинили.

Крім того, нещодавно бойовики т. зв. "ЛНР" заявили, що затримали злочинну групу з дев'яти людей, які нібито чинили замовні вбивства в Луганській області.

Дивіться, яка ситуація в Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль: