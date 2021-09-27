Доба на Донбасі: один військовий загинув, другий серйозно поранений

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 26 вересня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, загинув український військовий, ще один боєць ЗСУ отримав вогнепальне осколкове поранення.

Як повідомили в пресслужбі штабу ООС, після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Де стріляли

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Увечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного, що на Приазов'ї, і двічі поблизу Новолуганського.

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У відповідь на обстріли ворога наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.