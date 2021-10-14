Доба на Донбасі. Окупанти 10 разів порушили "тишу", поранено українського військового

На Донбасі знову неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 13 жовтня, бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Шумів зі стрілецької зброї.

Неподалік Попасної обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Новотошківського з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Новотроїцького з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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