Доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, є поранений

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 11 листопада, з боку бойовиків зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню, 4 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений боєць ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook .

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Де стріляли

У Мар'їнки відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новозванівки тричі вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

У районі Зайцево здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

У Троїцького вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

Неподалік Гнутового та Луганського обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямі Широкине обстріл вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кримського двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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